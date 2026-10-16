Seguridad

Hallan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Colonia Bella Vista de Gómez Palacio, Durango

La persona localizada dentro de un domicilio sobre la la calle Industrial del Nazas, presentaba huellas de violencia

La persona localizada dentro de un domicilio sobre la la calle Industrial del Nazas, presentaba huellas de violenciaLos hechos fueron reportados en un domicilio de la colonia Bellavista de Gómez Palacio. Foto: N+

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Los hechos fueron reportados en un domicilio de la colonia Bellavista de Gómez Palacio

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