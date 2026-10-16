El cuerpo sin vida de un hombre fue reportado en un domicilio de la colonia Bellavista, en Gómez Palacio, Durango, ubicado sobre la calle Industrial del Nazas.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo correspondía a un hombre que, de manera preliminar, aparentemente vivía en condición de indigencia y cuya identidad todavía no ha sido establecida. El ahora occiso presentaba huellas de violencia, por lo que las autoridades iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas reales de la muerte.