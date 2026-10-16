Salud

¿Cuándo Es y Por Qué Se Conmemora el Día Mundial de la Menopausia?

La fecha busca generar conciencia sobre los cambios físicos y emocionales en las mujeres

Día Mundial de la MenopausiaUna mujer acude a revisión médica. Foto: Cuartoscuro

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