¿Cuándo Es y Por Qué Se Conmemora el Día Mundial de la Menopausia?

El Día Mundial de la Menopausia se conmemora cada 18 de octubre para visibilizar una etapa natural en la vida de las mujeres y promover el acceso a información, orientación médica y tratamientos que ayuden a enfrentar los síntomas asociados con los cambios hormonales.

La fecha también representa una oportunidad para hablar sobre el climaterio, un periodo que comprende los años previos y posteriores a la menopausia, durante el cual pueden presentarse distintas manifestaciones físicas y emocionales que requieren atención individualizada.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial de la Menopausia?

La Sociedad Internacional de la Menopausia (IMS, por sus siglas en inglés) estableció en 2009 el 18 de octubre como el Día Mundial de la Menopausia con el objetivo de aumentar la conciencia sobre esta etapa y contribuir a mejorar la experiencia de las mujeres en todo el mundo.

La conmemoración busca fomentar el conocimiento sobre los síntomas, impulsar las consultas médicas y promover el seguimiento de los tratamientos indicados por profesionales de la salud.

Asimismo, pretende destacar la importancia de prevenir y atender posibles complicaciones relacionadas con los cambios hormonales, entre ellas la osteoporosis y las alteraciones genitourinarias.

En el caso del Día Mundial del Climaterio y la Menopausia, también se promueve la detección oportuna de los síntomas y la vigilancia médica durante esta etapa de la vida.

La menopausia es el momento en el que los ciclos menstruales llegan a su fin de manera permanente debido a la disminución de la función ovárica. Se confirma cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación y no existe otra causa que explique su ausencia.

Generalmente, ocurre entre los 45 y los 55 años, aunque la edad puede variar de una mujer a otra.

Antes de llegar a esta etapa, pueden presentarse cambios en la duración y frecuencia de los periodos menstruales, así como bochornos, sudoración nocturna y alteraciones del sueño.

No todas las mujeres experimentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Algunas pueden atravesar esta transición con pocas molestias, mientras que otras requieren atención médica para controlar las manifestaciones que afectan sus actividades cotidianas.

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