Accidentes

Menor en Motocicleta Resulta Herido tras Ser Impactado por Camioneta en Veracruz

El accidente se dio en la carretera federal Álamo-Potrero del Llano, al altura de la comunidad de Chapopote

Accidente en la carretera federal Álamo-Potrero del Llano deja un lesionado.Accidente en la carretera federal Álamo-Potrero del Llano deja un lesionado. Foto: Sandy Escamilla

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Un menor resulta herido tras colisión con camioneta en la carretera Álamo-Potrero del Llano. La Guardia Nacional investiga el accidente.

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