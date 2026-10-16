Menor en Motocicleta Resulta Herido tras Ser Impactado por Camioneta en Veracruz

Un menor que manejaba una motocicleta chocó con una camioneta y resultó lesionado en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado.

El percance ocurrió sobre la carretera federal Álamo-Potrero del Llano, al altura de la comunidad de Chapopote. El menor lesionado fue auxiliado por paramédicos del DIF municipal y trasladado al Hospital General del municipio.

De acuerdo con la información la motocicleta estaba sobre la vía mencionada en el carril de norte a sur cuando el conductor de la camioneta se habría atravesado a su paso, provocando el percance.

Elementos de la Guardia Nacional División Carretera, tomaron conocimiento y remitieron las unidades involucradas al corralón, mientras se realizan las investigaciones por el pago de daños.