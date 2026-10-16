Accidentes

Muere Adulto Mayor Después de ser Arrollado en Calzada Saltillo 400 de Torreón

El hombre fue trasladado de emergencia al Clínica 16 del IMSS luego del accidente

El hombre fue trasladado de emergencia al Clínica 16 del IMSS luego del accidenteEl hombre murió después de ser arrollado por una motocicleta en Torreón. Foto: N+

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El hombre murió después de ser arrollado por una motocicleta en Torreón

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