Muere Adulto Mayor Después de ser Arrollado en Calzada Saltillo 400 de Torreón

La mañana de este viernes perdió la vida el hombre identificado como Francisco Villarreal Rodríguez, de 76 años de edad, quien el día de ayer fue arrollado por una motocicleta sobre la calzada Saltillo 400, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El motociclista involucrado es un joven de 23 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso. Un video captado por las cámaras de vigilancia del lugar muestra el momento exacto del incidente, en el que el peatón salió proyectado aproximadamente 10 metros, lo que le ocasionó múltiples fracturas.

El adulto mayor fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció durante la mañana de este viernes.

Finalmente, el cuerpo de Francisco Villarreal Rodríguez fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.