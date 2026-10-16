Salud

Los Insectos Trips Pican y Causan Irritación: ¿Pueden Transmitir Alguna Enfermedad o Virus?

En las últimas semanas, estos diminutos bichos de color negro han comenzado a proliferar en la CDMX, llegando a picar a alguno que otro humano

Trips parvispinus en una hojaTrips parvispinus en una hoja con gran zoom. Foto: Universidad Estatal de Pensilvania

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