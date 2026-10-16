No Pases por Zona de Tepito: Alternativa a Cierre Vial en Zona Centro de la CDMX

Comerciantes del llamado Barrio Bravo de Tepito realizan un bloqueo en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Los inconformes protestan sobre el Eje 1 Norte y la calle Comonfort, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que les devuelvan la mercancía que quedó dentro de una bodega, relacionada con el delito de despojo, asegurada durante las primeras horas de este viernes por elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Posteriormente, extendieron su bloqueo a Paseo de la Reforma, donde mantienen cerrados ambos sentidos desde hace más de tres horas.

Los comerciantes exigen a las autoridades que les permitan sacar la mercancía para poder iniciar con su jornada laboral, muy cerca del mercado de Granaditas.

El bloqueo ya provoca cortes a la circulación desde Paseo de la Reforma; la alternativa vial es Donceles y República de Perú.

Toma en consideración que, además, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuarán sus protestas hoy, por lo que habrá afectaciones a la circulación en distintos puntos de la CDMX, además de un bloqueo en la autopista México-Pachuca.

Asimismo, desde antes de las 09:00 horas, vecinos de varias colonias de Tlalnepantla comenzaron un bloqueo parcial, en la lateral de la vía, a la altura de Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan.

Con información de N+

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