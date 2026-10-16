Tráfico vehicular

No Pases por Zona de Tepito: Alternativa a Cierre Vial en Zona Centro de la CDMX

Los comerciantes exigen a las autoridades que les permitan sacar la mercancía que quedó en una bodega asegurada este viernes

Bloqueo de comerciantes de Tepito en Eje 1 NorteBloqueo de comerciantes de Tepito en Eje 1 Norte. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Comerciantes de Tepito bloquean Eje 1 Norte en CDMX para exigir devolución de mercancía. Evita la zona y usa vías alternas. Conoce los detalles de esta protesta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+