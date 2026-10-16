Tiempo

EUA Emite Alerta de Viaje para 4 Estados de México por el Huracán Trudy

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el ciclón se ha fortalecido muy rápido en el Pacífico

Afectaciones por huracán Simon en ColimaAfectaciones por huracán Simon en Colima. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El huracán Trudy amenaza con intensificarse a categoría 4. EUA advierte a sus ciudadanos sobre riesgos en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Lluvias y vientos extremos previstos. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+