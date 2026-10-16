EUA Emite Alerta de Viaje para 4 Estados de México por el Huracán Trudy

El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) emitió una alerta de viaje para 4 entidades de México por el potente huracán Trudy de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, que avanza por las costas del Pacífico mexicano.

Su centro se localiza aproximadamente a 385 kilómetros (km) al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Trudy de Categoría 3 Hoy: Ubicación del Fenómeno Climático

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el sistema evolucione a categoría 4 en las próximas horas. Además, su circulación originará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (centro, este, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur); muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán (oeste, centro y sur), así como vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Guerrero; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura (m) en las costas de Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 m en la costa de Oaxaca.

Alerta de viaje por huracán Trudy

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco, y se modifica zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

El Gobierno de Estado Unidos pidió a sus ciudadanos evitar viajar a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, ya que Trudy podría ser un huracán mayor a medida que se acerque a la costa de México este fin de semana.

Advirtió de lluvias que pueden producir inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de terreno empinado.

También pidió a sus ciudadanos evitar entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas, así como prestar atención a las advertencias de las autoridades locales.

Con información de N+