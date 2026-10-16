Ganancias de 'Los Cromos' Era Mayor al Presupuesto Anual del Gobierno de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que Iván 'N', alias Cromo o Comandante Cromo, será imputado ante un juez por delitos federales como la portación de arma de uso exclusivo del Ejército y enervantes que le encontraron al momento de su detención en Jalisco, así como por delincuencia organizada.

El líder de la célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que detonó la violencia en Juchitán, permanece bajo custodia de la FGR, y además de los delitos federales, le imputarán la responsabilidad en la comisión de al menos cuatro homicidios, señaló el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.

“Lo que buscamos, al final de cuentas, es desarticular a toda la organización criminal denominada Los Cromos; esto es parte de la estructura, hay varios de ellos que ya están detenidos, sin embargo, seguimos trabajando en el proceso de desarticulación de toda la red”.

Las autoridades reconocieron que fue gracias al debilitamiento institucional y a las complicidades de autoridades locales, que esta banda delincuencial pudo hacerse del control en Juchitán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerza Criminal de ‘Los Cromos’ en Oaxaca

Sin embargo, lo que la fortaleció, dijo el fiscal, fue la gran cantidad de recursos económicos que obtuvieron por el tráfico de migrantes.

“Tenemos reportes de que, a lo largo de esos meses y dada la cantidad de personas migrantes que transitaban por ahí, si hacíamos el recuento de lo que pagaban es, veíamos en el último informe estadístico que tenemos en torno a eso, era mayor incluso que todo el presupuesto que el estado de Oaxaca tiene en un año, así”.

Según la fiscalía oaxaqueña, hasta ahora suman 269 personas las que han sido detenidas por pertenecer o estar vinculadas a esta banda delictiva, entre ellos, el ex alcalde de Juchitán, Miguel 'N'.

Sobre la situación jurídica de Emilio Montero, exdirector del IEEPO y también exalcalde de Juchitán, el fiscal oaxaqueño señaló: “Nuestra carpeta está abierta y ahí estamos obteniendo información y en torno a esa información procederemos más adelante”.

Con información de Jorge Morales

ICM