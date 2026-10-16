Seguridad

Ganancias de 'Los Cromos' Era Mayor al Presupuesto Anual del Gobierno de Oaxaca

La fiscalía afirmó que la debilidad institucional y colusión política, así como los recursos económicos provenientes del tráfico de migrantes, permitieron el fortalecimiento de este grupo

Fuerzas federales detuvieron a Iván 'N', líder de 'Los Cromos', grupo afín al CJNG en OaxacaFuerzas federales detuvieron a Iván 'N', líder de 'Los Cromos', grupo afín al CJNG en Oaxaca. Foto: X @OHarfuch

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