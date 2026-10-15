Homicidios

Continúan Investigaciones por Feminicidio en Piedras Negras, Coahuila

El hombre presuntamente habría agredido a su pareja con un martillo y un machete.

Continúan Investigaciones por Feminicidio en Piedras Negras, CoahuilaEl presunto responsable será judicializado ante un juez por el delito de feminicidio. Foto: N+

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