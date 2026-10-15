La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las investigaciones por la muerte de Karla Hernández de la Cruz, de 40 años, quien presuntamente fue asesinada por su pareja, identificado como Ángel Jesús 'N', de 45 años, en un domicilio de la colonia Praderas, en Piedras Negras, Coahuila.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 13 de octubre, cuando se registró una movilización de corporaciones de seguridad en el cruce de las calles Carlos Aguilera Sánchez, luego del reporte de la muerte violenta de una mujer al interior de una vivienda.

De acuerdo con los primeros informes, el presunto responsable habría agredido a Karla con un martillo y un machete. Posteriormente, el propio hombre habría llamado al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido y permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades, que procedieron a detenerlo.

Tras las primeras diligencias, la víctima fue identificada como Karla Hernández de la Cruz. La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y las entrevistas necesarias para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Se prevé que el Ministerio Público, en coordinación con personal del Instituto para las Mujeres, presente el caso ante un juez en las próximas horas para la judicialización por el delito de feminicidio. Será durante el proceso legal cuando se determinen las responsabilidades correspondientes.