Hombre Presuntamente Mata a su Esposa en Piedras Negras, Coahuila

Una movilización de autoridades se registró en el cruce de las calles Carlos Aguilera Sánchez, en la colonia Praderas de Piedras Negras, Coahuila, luego del reporte de la muerte violenta de una mujer al interior de un domicilio.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima presuntamente habría sido privada de la vida por su esposo, quien supuestamente habría utilizado un martillo y un machete para agredirla. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre lo ocurrido ni han dado a conocer la identidad de la mujer.

Como parte de las primeras investigaciones, trascendió que dos personas se encuentran detenidas y son investigadas para esclarecer los hechos y determinar si tuvieron alguna participación en el caso. Sin embargo, hasta que las autoridades confirmen esta información, no se han precisado las circunstancias de las detenciones.

Elementos de la Fiscalía continúan con las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos. Asimismo, se está a la espera de los resultados de la necropsia de ley, que permitirán determinar la causa de muerte de la víctima y aportar información a la investigación.