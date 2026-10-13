Homicidios

Hombre Presuntamente Mata a su Esposa en Piedras Negras, Coahuila

El cuerpo de la mujer fue encontrado al interior de una casa en en la colonia Praderas

Hombre Presuntamente Mata a su Esposa en Piedras Negras, CoahuilaLa víctima presuntamente habría sido atacada con un martillo y un machete. Foto: N+

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