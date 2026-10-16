IMSS Evalúa Programa Integral para Trabajadores ante Rechazo a Propuesta de Aumento Salarial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, se encuentra evaluando un programa integral ante las protestas de los trabajadores del sector.

En conferencia mañanera, la mandataria indicó que este plan no solo consta del aumento salarial, sino de regularización de plazas, entre otros temas.

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"Zoé Robledo está evaluando un programa integral no solo de mayor aumento salarial, además de regularización de plazas y otros temas que están demandando los trabajadores", indicó la mandataria desde Palacio Nacional.

Esto ocurre luego de que se estableció una mesa de trabajo con los inconformes tras varios días de protestas en diversos puntos del país, en donde trabajadores sindicalizados exigen el 10% del aumento de su sueldo, más insumos médicos y la destitución de algunos de sus líderes sindicales.

Desde el pasado 8 de octubre, trabajadores y médicos del IMSS iniciaron una protesta, luego de que una reunión previa, con representantes sindicales y autoridades federales, concluyera sin acuerdos.

El IMSS puso sobre la mesa un incremento del 2.9% al salario tabular, lo cual fue rechazado por los agremiados, quienes exigen que este sea del 10%.

Además, denunciaron un grave desabasto de medicamentos e insumos médicos para material de curación, así como equipo en los hospitales.

Asimismo, como parte del pliego petitorio, exigen la salida de Rafael Olivos Hernández de la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), pues lo acusan de no representar los intereses de la base trabajadora.

TLS