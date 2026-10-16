Política

IMSS Evalúa Programa Integral para Trabajadores ante Rechazo a Propuesta de Aumento Salarial

Luego de las protestas de los trabajadores del Seguro Social, la presidenta Sheinbaum destacó en qué trabaja el director Zoé Robledo Aburto para presentar a los inconformes

Trabajadores del IMSS se únen a las manifestaciones en CDMXTrabajadores del IMSS se únen a las manifestaciones en CDMX. Foto: N+

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