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Evita esta Zona: Bloqueo de Trabajadores de la UNAM Colapsa Circulación en CDMX

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se movilizan este viernes en demanda de aumento salarial

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Bloqueo de Trabajadores de STUNAM Paraliza el Servicio del Metrobús en Insurgentes Sur

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