Evita esta Zona: Bloqueo de Trabajadores de la UNAM Colapsa Circulación en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) vive este viernes otro día de protestas, entre ellas una del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que congregó a decenas de personas.

Ante ello, aquí en N+ te informamos la zona del bloqueo, para que tomes medidas preventivas y así evites las afectaciones por posibles cierres viales.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la protesta es en la alcaldía Benito Juárez.

Alrededor de las 10:00 horas, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se trasladaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicada en Avenida Insurgentes Centro número 795, colonia Nápoles.

Aunque la dependencia informó que desde las 06:00 horas realizaron la instalación de un templete y equipo de sonido.

Según la información de la agenda, la concentración del STUNAM es para exigir un aumento salarial del 20%, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

En apoyo a la movilización se sumó la Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.

Debido al bloqueo, en ambos carriles de Insurgentes, se sugirió usar alternativas viales como Río Becerra, Av. División del Norte y Eje 1 Poniente.

SPB