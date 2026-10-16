Homicidios

Pastor Cristiano y su Esposa Fueron Asesinados a Balazos en Irapuato, Guanajuato

El ataque armado se registró en el fraccionamiento Villas El Dorado a donde llegaron policías para asegurar la zona

Pastor Cristiano y su Esposa son Asesinados Cuando Llegaban a su Casa en Irapuato.Pastor Cristiano y su Esposa son Asesinados Cuando Llegaban a su Casa en Irapuato. Foto: N+

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Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron a las autoridades reportando que había varias víctimas.

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