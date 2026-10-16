Pastor Cristiano y su Esposa Fueron Asesinados a Balazos en Irapuato, Guanajuato

Un pastor cristiano y su esposa fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Villas El Dorado, en Irapuato.

Vecinos reportaron el suceso a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de personal médico para que ayudaran a las víctimas.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando la pareja llegó a su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Edison y Galileo, e intentó ingresar su vehículo a la cochera.

Elementos de corporaciones municipales, estatales y federales llegaron al lugar y comenzar las labores de investigación.

Paramédicos se encargaron de brindar primeros auxilios a los heridos, pero ya solo pudieron confirmar que no contaba con signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel González, pastor de la congregación cristiana Calvary Chapel, e Irán Montes.

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Por estos hechos, autoridades municipales reportaron la detención de un hombre presuntamente relacionado con la agresión.

Serán agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encargarán de esclarecer el asesinato.