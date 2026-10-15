Homicidios

Dan 53 Años de Prisión a Hombre por Doble Homicidio en Nuevo León

El sujeto condenado habría cometido un doble asesinato en el municipio de García durante el año 2024

Hombre sentenciadoEl sujeto permanecerá internado en un penal estatal. Foto: FGJNL

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