Dan 53 Años de Prisión a Hombre por Doble Homicidio en Nuevo León

Un hombre fue sentenciado a 53 años de prisión luego de cometer un doble homicidio. Los hechos habrían ocurrido durante el mes de septiembre de 2024 en una colonia del municipio de García, Nuevo León.

El sujeto, identificado como Eddy Ernesto 'N', permanecerá internado en un centro de reinserción social del estado de Nuevo León durante la condena que le fue aplicada. Autoridades informaron que el hombre también deberá pagar la reparación del daño por ambos homicidios.

Los hechos por los cuales Eddy Ernesto 'N' fue sentenciado a prisión ocurrieron durante el 2024 en el municipio de García. Fue en ese lugar donde las víctimas se encontraban sentadas en una banca de una plaza.

Tras visualizar a las víctimas, el hombre sentenciado en compañía de un cómplice comenzaron a dispararles a las dos personas en repetidas ocasiones generando su deceso.

Fue durante el mes de octubre de 2024 cuando las autoridades de seguridad lograron capturar a Eddy Ernesto 'N' en el mismo municipio. Elementos informaron que durante su arresto le fueron decomisadas sustancias ilícitas y objetos utilizados para labores de venta de drogas.

La sentencia inicial indicaba solo 50 años de prisión por el doble homicidio, pero el juez agregó tres años más a esta condena por la portación de drogas. Hasta el momento se desconoce si el cómplice de Eddy Ernesto 'N' ya se encuentra en prisión.