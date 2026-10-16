Pronóstico del tiempo

Ingreso de Frente Frío 2 Provoca Fuertes Lluvias y Encharcamientos en Tampico-Madero

Se prevé que las precipitaciones y rachas de viento continúen durante el transcurso de este viernes

Lluvias en Tampico-Madero por Ingreso de Frente Frío 2Registran Lluvias en Tampico-Madero por Ingreso de Frente Frío 2. Foto: N+

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El Frente Frío 2 trae lluvias intensas a Tamaulipas. Con acumulaciones de hasta 90 mm y vientos de 60-80 km/h, se recomienda precaución.

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