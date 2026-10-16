Ingreso de Frente Frío 2 Provoca Fuertes Lluvias y Encharcamientos en Tampico-Madero

Fuertes lluvias se registraron desde las 7:00 de la mañana de este viernes en distintos sectores de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, donde las precipitaciones provocaron corrientes de agua y encharcamientos en pocos minutos.

En menos de media hora, la intensidad de las lluvias ocasionó acumulaciones de agua en diversas vialidades, principalmente en las zonas bajas, por lo que los automovilistas tuvieron que extremar precauciones al circular.

De acuerdo con los acumulados reportados hasta el momento, las precipitaciones alcanzaron los 50 milímetros en Tampico y Ciudad Madero, mientras que en Altamira se registraron hasta 90 milímetros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Prevén Lluvias Ligeras por Frente Frío 2: Clima en Tamaulipas con Irma Aranda

Se prevé que las lluvias continúen durante el transcurso del día, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones al trasladarse.

Frente Frío 2 provocará más lluvias y vientos fuertes en Tamaulipas

El frente frío número 2 y la masa de aire polar que lo impulsa avanzan sobre el noreste y el oriente de México, con efectos previstos en Tamaulipas durante este viernes y sábado. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, además de un evento de Norte en las costas del estado.

Para la zona costera de Tamaulipas se pronostican vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían intensificarse el sábado, cuando también se espera oleaje elevado en el litoral del Golfo de México.