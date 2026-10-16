Una Marcha, 10 Concentraciones y 4 Rodadas Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 16 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 10 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

La Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria marchará a las 13:30 horas de la Escultura “Los Bigotes”, en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán con destino a la Torre de Rectoría en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán durante el día en diversos puntos de la Ciudad.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrará a las 10:00 horas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en avenida Insurgentes Centro 795, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Ciclistas rodarán a las 18:45 horas de Parque Nido Colibrí en avenida de El Parque, colonia Avante, alcaldía Coyoacán; de Foro Hermanos Soler en Miguel Laurent 1156, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez; de Acuario Michin en Calzada San Juan de Aragón 399, colonia Granjas Modernas, alcaldía Gustavo A. Madero; del Planetario ‘Ingeniero Joaquín Gallo’ en Miguel Laurent 133, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez; del Parque FFCC La Estación en Ferrocarril de Cuernavaca y Álvaro Obregón, colonia La Magdalena - Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras con destino a Plaza Tlaxcoaque en colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y al Foro Acústico ‘Benito Juárez’ en Uxmal 520, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ