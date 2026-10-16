Así Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Registro de Incidentes Hoy

La autopista México-Querétaro es una de las carreteras más importantes y peligrosas del país por la cantidad de autos y vehículos de carga que circulan por ella.

No es para menos, Querétaro se ha convertido en un polo de manufactura e inversión que está muy cerca de la Ciudad de México, a solo tres horas de la capital del país.

Por ello, a través de sus casi 200 kilómetros de longitud pasan más de 84 mil autos diarios: lo mismo particulares que tráileres cargados de productos.

Además, esta carretera conecta a la CDMX con el centro del país, de ahí su relevancia para el tránsito de mercancías y personas. Lo que también la hace de alto riesgo.

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Tránsito en la autopista México-Querétaro

En las primeras horas de este viernes, se reportaron los siguientes accidentes o afectaciones en la México-Querétaro.

A las 4:10 horas, se registró una reducción de carriles en el km 101, dirección a Querétaro, por un choque por alcance y volcadura de un auto. Una hora después, la circulación fue restablecida.

Te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades y las alternativas para tus traslados.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

5:08 horas: Restablecen de circulación sobre el kilómetro 101 con dirección a Querétaro tras un accidente reportado.

6:48 horas: Se reporta tráfico lento a la altura de Galerías Perinorte con rumbo a la CDMX debido a un percance vial.

Se tiene un estimado de 9 kilómetros de congestionamiento.

8:13 horas: La circulación se encuentra lenta sobre el Libramiento Noreste de Querétaro sobre el kilómetro 24 con dirección a CDMX. Autoridades atienden un choque por alcance entre tractocamiones.

9:18 horas: CAPUFE reporta cierre parcial de la circulación para iniciar trabajos de retiro de unidades siniestradas sobre el kilómetro 24.

Con información de N+