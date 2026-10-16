Accidentes

Así Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Registro de Incidentes Hoy

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las instancias encargadas de vigilar esta carretera

Un auto quedó destruido tras un accidente en el km 116 de la México-QuerétaroUn auto quedó destruido tras un accidente en el km 116 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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