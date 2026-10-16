Accidentes

Fuerte Accidente con Metrobús CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en Insurgentes y Reforma?

Un automovilista resultó herido tras el incidente

Accidente en ReformaAccidente en Reforma. Foto: N+

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