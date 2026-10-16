Fuerte Accidente con Metrobús CDMX: ¿Qué Pasó Hoy en Insurgentes y Reforma?

Un automóvil particular y una unidad del Metrobús chocaron la mañana de este viernes en el cruce de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El percance dejó al conductor del auto lesionado.

En la zona hay afectaciones viales, por lo que los automovilistas pueden usar Río Rhin como ruta alterna.

El accidente ocurrió cuando el automóvil intentó incorporarse al carril confinado del Metrobús y se impactó con la unidad de transporte público.

El impacto se registró en el costado izquierdo del automóvil, del lado del conductor, quien logró salir del vehículo, aunque presentaba lesiones y permaneció a la espera de la atención de los servicios de emergencias.

Elementos de la policía acudieron al sitio para apoyar con las labores correspondientes, mientras se esperaba la llegada de los equipos de auxilio para valorar al automovilista.

El choque también provocó afectaciones a la circulación sobre avenida Insurgentes, donde se registró carga vehicular.

FBPT