¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de Sismos este 16 de Octubre 2026

México es uno de los países con continua actividad sísmica, se registran temblores todos los días, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

Cabe recordar que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Además, la principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

En N+ te damos el reporte de los sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre un temblor de magnitud superior a 4.0 en el país.

A las 5:39 horas, se registró un sismo de magnitud 4.7 a 45 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 74 km de profundidad.

A las 7:32 horas, temblor de magnitud 4.0 a 38 kilómetros al sur de Mapastepec, Chiapas, a 84 km de profundidad.

Durante el pasado mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3 mil 133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5.

El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5. Se registró el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Con información de N+