Sociedad

¿Tembló en México Hoy? Magnitud y Epicentro de Sismos este 16 de Octubre 2026

El Sismológico Nacional reportó el primer temblor de hoy en Huixtla, Chiapas

Trabajadores de oficinasTrabajadores de oficinas en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, un temblor de magnitud 4.7 se registró en Chiapas. México sigue siendo un país con alta actividad sísmica. Conoce todos los detalles.

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