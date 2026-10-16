Sociedad

Es Bajo el Porcentaje de Mexicanos que Hacen Testamento: Solo 8 de Cada 100

Muchas personas asocian este trámite con la muerte o la vejez y debido a esto, heredan problemas a la familia

En México solo 8 de cada 100 realizan un testamento.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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