Es Bajo el Porcentaje de Mexicanos que Hacen Testamento: Solo 8 de Cada 100

En México solo ocho de cada 100 personas, que está en edad de realizarlo, cuenta con un testamento.

Para algunos, está ligado a conceptos como vejez o muerte; sin embargo, con las jornadas notariales actualmente lo que se busca es que este instrumento sea entendido como una herramienta que reduce la incertidumbre y evita conflictos.

Al respecto el abogado Miguel Antonio Saucedo, explicó:

"El testamento es la disposición que hace una persona ante un fedatario público, que obligatoriamente tiene que ser un notario, donde va a determinar qué va a suceder con sus bienes, con sus derechos, con sus obligaciones, o incluso con las cargas que tiene con menores de edad o sobre personas que ejerce la tutela en el momento que ya fallezca".

De no contar con uno, los posibles beneficiarios pueden terminar gastando más recursos económicos y entrar en un proceso más largo.

"Hay que iniciar un procedimiento que se llama intestamentario. El código civil de cada estado determina cuáles son los herederos que por ley pueden heredar los bienes", indicó Saucedo.

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Especialistas destacan que a la hora de elaborar un testamento hay un error común.

"El error más común es cuando como padre quieres ser totalmente equitativo con tus hijos, el hecho de pensar que todo a todos por partes iguales. Esa es la problemática más común donde se pelean por las posesiones de los bienes, se pelean los herederos por los porcentajes, se pelean porque buscan cómo lograr que el que está declarado como albacea y esa disputa genera realmente problemas que pueden llevar 15, 20, 30, 40 años y no se pueden resolver", precisó el abogado Miguel Antonio Saucedo.

Las obligaciones también se heredan; las deudas se deben pagar, aunque para ello la ley establece un límite que es el monto total de lo que se hereda en bienes y derechos.

Con información de Heatzi Valdez Anaya.

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