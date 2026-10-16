Internacional

Gobierno de Francia Da Luz Verde para Usar Granadas Aturdidoras en Protestas

Este sábado, están convocadas varias manifestaciones alrededor del país, por lo que las autoridades ya se preparan para hacer frente a las protestas

Policías antidisturbios franceses confrontan a estudiantes en ParísPolicías antidisturbios franceses confrontan a estudiantes en París. Foto: Reuters

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