Ucrania Se Queda Sin Misiles Interceptores Estadounidenses para su Defensa Aérea

Ucrania se quedó sin misiles Patriot de fabricación estadounidense para su sistema de defensa aérea, lo que la deja más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos, informó la CNN, que cita a una fuente conocedora de la situación.

Este hecho se produce en medio de una disputa pública cada vez más tensa entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, así como la acusación de Ucrania de que se limitó el sistema de satélites que permiten la comunicación en el campo de batalla y las operaciones con drones.

En los últimos días, la Casa Blanca cerró un acuerdo para importar diésel ruso y ha ejercido una presión creciente sobre Ucrania para que detenga sus ataques contra la infraestructura petrolera de Rusia, recuerda la cadena estadounidense.

Desde hace meses, Zelenski advirtió que a Ucrania se le están agotando los misiles interceptores para el sistema 'Patriot' —de fabricación estadounidense—, los cuales constituyen una de las pocas armas defensivas capaces de derribar un misil balístico.

Sin embargo, estos interceptores son costosos y escasean a nivel mundial, ya que otros países han agotado sus propias reservas o han buscado reforzar sus sistemas de defensa ante el contexto bélico actual.

La fuente declaró a la CNN que "casi todos los misiles balísticos del último ataque no pudieron ser interceptados debido a la falta de proyectiles (interceptores)".

Durante dicho ataque, que tuvo lugar entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, misiles balísticos rusos alcanzaron tres centrales eléctricas en Kiev y atacaron infraestructura energética en Jarkov. Ese día, cuatro personas murieron y 25 resultaron heridas en Kiev.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que pudo derribar cuatro misiles balísticos rusos, lo que hace pensar que usó los últimos 'Patriot' de los que disponía par defensa del país.

No es la primera vez que Ucrania se queda totalmente sin interceptores para el sistema Patriot, Zelenski ha expresado públicamente sus constantes dificultades para conseguir más unidades.

ICM