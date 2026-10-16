Internacional

Ucrania Se Queda Sin Misiles Interceptores Estadounidenses para su Defensa Aérea

Este armamento es vital para proteger al país de los ataques rusos; esta falta de interceptores se dan en medio del distanciamiento de Zelenski con Donald Trump

Ejercicio militar de un sistema Patriot en Creta, GreciaEjercicio militar de un sistema Patriot en Creta, Grecia. Foto: AP | Archivo

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