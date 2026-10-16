Internacional

Publican Primeras Fotos del Papa León XIV e Informan Cómo Está su Salud luego de Cirugía

El Vaticano dio a conocer que el pontífice se sometió este viernes a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax

Papa León XIV en sus primeras fotos luego de cirugía. Foto: Vatican mediaPapa León XIV en sus primeras fotos luego de cirugía. Foto: Vatican media

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