Publican Primeras Fotos del Papa León XIV e Informan Cómo Está su Salud luego de Cirugía

El Vaticano informó este viernes que el papa León XIV muestra una "mejoría constante" en su cuarto día de hospitalización, luego de su operación de pulmón por un adenocarcinoma, y compartió las primeras fotos del pontífice tras la intervención quirúrgica.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", informaron en un comunicado los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Según el informe, la recuperación del pontífice ya le permite una “completa autonomía”.

León XIV, de 71 años, lleva cuatro días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde realiza sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar "las actividades cotidianas habituales con total autonomía".

El 13 de octubre, el pontífice se sometió a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

Papa León XIV celebra misa en hospital donde fue operado. Foto: Vatican media

A poco tiempo de la operación, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el papa ofició una misa con el personal del hospital, lo cual consideró como un paso más en su recuperación, porque en los últimos días solo la concelebraba.

También dio a conocer que el papa León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

Cabe señalar que precisamente en el Ángelus de la pasada semana, el propio pontífice anunció desde la ventana del Palacio Apostólico que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

SPB