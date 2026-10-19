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Vecinos Bloquean Acceso a Cespe en Ensenada por Falta de Agua Desde Hace Más de un Mes

Habitantes de colonias del noroeste exigen ser atendidos por el director del organismo

Vecinos Bloquean Acceso a Cespe en Ensenada por Falta de Agua Desde Hace Más de un MesVecinos Bloquean Acceso a Cespe en Ensenada por Falta de Agua Desde Hace Más de un Mes | Foto: N+

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