Vecinos Bloquean Acceso a Cespe en Ensenada por Falta de Agua Desde Hace Más de un Mes

Vecinos de distintas colonias del noroeste de Ensenada se manifestaron en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) para exigir una solución a la falta de agua potable, que aseguran se prolonga desde hace más de un mes.

Los manifestantes advirtieron que permanecerán en el lugar y no permitirán el ingreso de personas hasta ser atendidos por el director de la paraestatal, Alonso Centeno.

Durante la protesta, Julio César, residente de la colonia Esperanza, se colocó una soga alrededor del cuello y aseguró que no se retirará hasta obtener una solución a la problemática del suministro de agua.

Los vecinos exigen una respuesta de las autoridades ante la falta prolongada del servicio, que afecta a habitantes de distintas zonas de la ciudad.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre una respuesta oficial de Cespe ni sobre acuerdos con los manifestantes.

Información Patricia Lafarga

APG