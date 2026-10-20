Lista de Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 20 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

El Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C. se concentrará a las 08:00 horas en la avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, se reunirá a las 14:00 horas en la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en La Purísima, colonia Leyes de Reforma Primera Sección, alcaldía Iztapalapa.

Ciclópolis rodará a las 06:00 horas de sucursal “Ciclópolis Coyoacán” en avenida Miguel Ángel de Quevedo 287, colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán con destino a la “Y” del Ajusco en Carretera Picacho- Ajusco Km 15, colonia Ampliación San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Amigos en Bici rodarán a las 09:00 horas del Parque Hundido “Luis G. Urbina” en avenida Insurgentes Sur y avenida Porfirio Díaz, colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez con destino al Instituto Nacional de Cancerología en avenida San Fernando 22, colonia Belisario Domínguez, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ