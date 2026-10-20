Caen Servicios de Google Cloud en Europa; Afecta a Banca Británica

Múltiples servicios ⁠de la nube de Google estaban experimentando ​errores y fallas intermitentes de ‌red en Europa este martes, informó la empresa ⁠en su página web.

"Varios servicios de Google Cloud están experimentando errores elevados y fallas intermitentes en la red en la región europe-west2", dijo Google en una actualización de servicio refiriéndose a su centro de datos de Londres.

Las fallas comenzaron alrededor de las 0:08 horas, tiempo del centro de México.

Por otra parte, ‌la empresa ⁠de tecnología financiera con sede en Reino Unido Revolut ​informó ‌que ‌estaba sufriendo una interrupción que afectaba a varios ​de sus servicios.

Una fuente cercana al asunto dijo a AFP que los problemas en el servicio financiero fueron por la caída del servicio de Google Cloud.

El servicio de seguimiento de problemas de internet Downdetector indicó que se habían recibido cientos de informes sobre problemas que afectaban a los bancos británicos Lloyds Bank y HSBC, así como al sitio web inmobiliario Rightmove y al servicio postal Royal Mail.

Un portavoz de Revolut declaró que el banco estaba "trabajando para solucionar el problema desde que se detectó" y ofreció sus disculpas "a todos los afectados y por cualquier inconveniente causado".

"Podemos confirmar que el dinero y los datos de todos nuestros clientes están a salvo", añadieron en un comunicado.

Miles de clientes de Revolut reportaron problemas.

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Google indicó en su sitio web que su "equipo de ingeniería continúa investigando el problema", pero no dio ninguna razón para la interrupción causada.

Emma, ​​una aplicación de gestión de presupuestos con sede en el Reino Unido, también afirma que sus servicios están caídos, según reportó la BBC.

El medio británico consignó que Halifax afirmó estar "al tanto de que algunos clientes están teniendo problemas" con su aplicación y sitio web, pero el banco no confirmó si los problemas fueron causados ​​por las fallas de Google Cloud.

Con información de Agencias

ASJ