Ciencia y Tecnología

Caen Servicios de Google Cloud en Europa; Afecta a Banca Británica

La empresa aseguró que su equipo de ingeniería continúa investigando el problema

GoogleMiles de clientes de Revolut reportaron problemas. Foto: Reuters.

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