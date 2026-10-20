Ucrania entrena a sicarios de cárteles de la droga de México en el manejo de drones en condiciones de combate real, algo que inquieta a Estados Unidos, según informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) .

"Los estadounidenses establecieron que los grupos criminales (mexicanos) durante mucho tiempo han enviado sicarios a Ucrania para aprender el ensamblaje y uso de drones en condiciones de combate", señaló este martes la inteligencia rusa en su portal oficial.

"Han sido identificados al menos 80 personas que pasaron el correspondiente entrenamiento en las filas del Ejército ucraniano", añadió.

Según el SVR, "el pago por este entrenamiento, procedente del dinero obtenido por los narcotraficantes por la venta de sustancias prohibidas en Estados Unidos, se transfería a funcionarios cercanos a (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski".

El servicio de espionaje indicó que la investigación estadounidense "dio un nuevo motivo para el pánico" a las autoridades ucranianas.

"En el despacho del presidente ucraniano comprenden que la presencia de operadores de drones FPV entre los narcotraficantes genera riesgos para la vida de los oficiales de las agencias estadounidenses que combaten contra el narcotráfico en la frontera con México", indicó el SVR.

Sostuvo que la cooperación de Zelenski con los cárteles puede ser "un clavo más en el ataúd de su carrera política".

Espionaje Exterior de Rusia apuntó que "este hecho se suma a la corrupción ilimitada del líder ucraniano, su grosería, su negativa a las evidentes insinuaciones de Washington de no atacar las refinerías rusas y su negativa a convocar elecciones".

"Todo esto, según temen los allegados a Zelenski, puede colmar el vaso de la paciencia de la Casa Blanca y provocar su renuncia total al apoyo al sangriento payaso de Kiev", zanjó la inteligencia rusa.

Las declaraciones del SVR coinciden con el nuevo giro de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a Ucrania, en el marco de sus intentos de utilizar a Zelenski como chivo expiatorio para atribuirle la responsabilidad del alza de los precios del combustible, que pueden llevar a la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Los grupos criminales en México han utilizado drones para realizar ataques en 17 de los 32 estados del país durante los últimos cinco años y medio, principalmente en Sinaloa, Guerrero y Michoacán, según un informe de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) publicado en septiembre pasado.

El organismo señaló que la expansión de esta tecnología podría continuar en 2027, pues los drones comerciales son relativamente baratos y pueden ser modificados.

Con información de EFE

ASJ