Internacional

Rusia Dice que Ucrania Entrena Sicarios de Cárteles Mexicanos Para Manejar Drones

El servicio de inteligencia ruso dijo que al menos 80 personas fueron capacitadas en las filas del Ejército ucraniano y advirtió que el caso inquieta a Estados Unidos

DronesLos grupos del narcotráfico en el país fueron de las primeras organizaciones delictivas en el continente en usar drones hace 10 años. Foto: Cuartoscuro.
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