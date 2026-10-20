Internacional

Alberta Aprueba Permanecer en Canadá; Carney Celebra que Se Eligió la Unidad

El primer ministro dijo que el resultado permitirá a los canadienses acelerar los esfuerzos para diversificar el comercio y desarrollar grandes proyectos de infraestructura

CanadáLa primera ministra de Alberta, Danielle Smith, celebró los resultados preliminares. Foto: Reuters.

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