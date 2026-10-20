Alberta Aprueba Permanecer en Canadá; Carney Celebra que Se Eligió la Unidad

Los votantes de la provincia canadiense de Alberta, rica en petróleo, respaldaron de forma abrumadora la permanencia en Canadá, y el primer ministro Mark Carney celebró que la ciudadanía eligió la unidad.

Los primeros resultados del referéndum daban ventaja a primera hora del martes a la campaña del premier, quien convocó a permanecer juntos ante la guerra comercial y las amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con más de 1.4 millones de boletas contabilizadas, el 76% de los votos respaldaba la permanencia en Canadá, mientras que cerca del 24% estaba a favor de iniciar un proceso hacia la secesión, de acuerdo con los resultados no oficiales de Elections Alberta.

El referéndum no era una consulta directa sobre la independencia. De haber salido adelante, habría puesto a la provincia en el camino hacia una futura votación sobre la separación.

"Los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara", dijo Carney en una declaración difundida por su oficina.

"Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarnos unos a otros. Por encima de todo, los habitantes de Alberta eligieron a Canadá", festejó.

Carney apuntó que el resultado permitiría a los canadienses avanzar juntos y acelerar los esfuerzos para diversificar el comercio, desarrollar grandes proyectos de infraestructura y convertir al país en una potencia energética mundial, con Alberta en el centro.

Los partidarios de la independencia de Alberta sacaron también conclusiones positivas.

"No tenemos los resultados finales. Creo que las cifras van a fluctuar, pero es justo decir que al menos una cuarta parte de los habitantes de Alberta siente que Alberta necesita ser tratada mejor", dijo Keith Wilson, un líder del movimiento separatista.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, celebró los resultados preliminares apuntando que mostraban un amplio apoyo a permanecer en Canadá.

"Los habitantes de Alberta han votado por una Alberta más fuerte en un Canadá unido", dijo en un mensaje en redes sociales.

Smith, quien convocó el referéndum ante la presión de los separatistas de su gobernante Partido Conservador Unido, o UCP, aunque se opone a la independencia, dijo que se dirigiría a la provincia el martes por la noche para hablar de los resultados y del futuro de Alberta.

"Somos un país fuerte que está unido de costa a costa a costa", dijo a sus partidarios Thomas Lukaszuk, ex viceprimer ministro de Alberta que encabezó la campaña Forever Canadian contra la separación.

Los resultados se retrasaron después de que aperturas tardías obligaron a más de 100 centros de votación a ampliar su horario el lunes.

Alberta, que cuenta con la cuarta mayor reserva probada de petróleo del mundo, es tierra de vaqueros y un bastión conservador cuya cultura política, desde hace años, ha tenido más en común con el oeste de Estados Unidos que gran parte de Canadá. El resentimiento hacia el gobierno federal de Canadá en Ottawa es profundo, pero no suele traducirse en un apoyo generalizado a la independencia.

A pesar del aparente fracaso de la propuesta, los líderes independentistas han señalado que convirtieron una causa marginal en un movimiento que no desaparecerá.

Carney había instado a los habitantes de Alberta a emitir un voto decisivo por la unidad.

"Voten como si el futuro de Canadá dependiera de ello porque así es", dijo en un mitin el viernes en Edmonton, donde creció.

Tradicionalmente, los partidos de la secesión atraían apenas el 1 o el 2% del voto, dijo el ex primer ministro Jason Kenney. La ira por las restricciones durante la pandemia de Covid-19 ayudó a movilizar a activistas que luego abrazaron el movimiento separatista, añadió.

La guerra comercial de Trump y las amenazas de convertir a Canadá en el 51º estado del país han ayudado a Carney a reunir apoyos en Alberta, donde los primeros ministros liberales han sido, históricamente, impopulares.

En evento organizado por separatistas en un restaurante de Edmonton en la noche electoral, la multitud guardó silencio mientras llegaban los resultados.

"No nos vamos a ir a ninguna parte", dijo Jeff Rath, del Alberta Prosperity Project.

"Hemos dominado la conversación en el último año. Hemos estado educando a los habitantes de Alberta sobre los beneficios de la independencia, y vamos a seguir avanzando", agregó.

El activista separatista Jeff Rath dijo que estaría encantado si el 30% de los habitantes de Alberta votaran para iniciar el proceso de separación. Quiere que Smith sea destituida como líder de la UCP y apuntó que el partido podría fracturarse, lo que podría dar lugar a un nuevo partido proindependencia.

Dustin Degenhardt, un votante de Wainwright, dijo que, durante mucho tiempo, los habitantes de la región han sido maltratados por el gobierno federal de Canadá.

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"Alberta esencialmente ha sido tratada como, ya sabe, una colonia", afirmó después de votar el lunes.

"Quieren tomar y tomar y tomar de nosotros y no devolver nada", acusó.

Dave Malka, de 59 años y de Edmonton, criticó el gasto de dinero en un “referéndum sobre un referéndum” en lugar de en atención médica.

Con Trump amenazando a Canadá, dijo Malka, "parece que ocurre en el peor momento posible, cuando deberíamos estar unidos. En cambio, estamos peleando entre nosotros".

Empresas de sondeos y analistas habían descartado repetidamente la posibilidad de una victoria separatista. Luego de los comicios, se confirmaron los pronósticos.

Con información de AP

ASJ