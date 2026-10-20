Pronostican Lluvias en Tamaulipas: Estas Son las Regiones con Mayor Probabilidad

Protección Civil de Tamaulipas alertó sobre la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en distintas regiones del estado durante esta semana, debido al flujo de humedad tropical proveniente del golfo de México. Las precipitaciones se presentarían principalmente entre el miércoles y el viernes, con el jueves como el día de mayor actividad.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se concentrarían principalmente en la Zona Centro, la Región Cañera y la Zona Sur, aunque su distribución e intensidad podrían variar. Esta condición meteorológica podría extenderse hasta el fin de semana.

Pronóstico del Clima en Tamaulipas

Se prevé un ambiente fresco durante las primeras horas de este martes y templado a cálido por la tarde, con temperaturas mínimas de 7 grados en Miquihuana y máximas de hasta 30 grados en la región Norte.

También se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas, principalmente a lo largo de la costa y en algunos sectores de la Región Cañera, hacia el final de la tarde o durante la noche.

Lluvias podrían generar condiciones frescas en la entidad

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, indicó que regresa el pronóstico de lluvias a Tamaulipas; en ese sentido, exhortó a la población a mantenerse informada sobre las precipitaciones pluviales, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil.

Dijo que, en términos generales, se mantendrán condiciones frescas en todo el estado a lo largo de la presente semana.

“Hay probabilidades de lluvia a partir del día de mañana; de los Llanos de San Fernando hacia abajo es donde se van a estar presentando probabilidad de lluvias, no tan intensas, pero sí se pueden estar presentando lluvias. Las temperaturas siguen normales; hasta el fin de semana, probablemente el frente frío numero 3, que es el ingreso, y pueden estarse presentando temperaturas muy similares a las del frente frío numero dos”, Luis Gerardo González.

El funcionario estatal señaló que de las lluvias de la semana pasada, afortunadamente no se registró el deceso de ninguna persona, puntualizando que lo mas aparatoso, fue la caída de árboles debido a los fuertes vientos.