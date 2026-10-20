Seguridad

Dan 238 Años de Cárcel a Edgar 'N' por Fraude Inmobiliario a 28 Víctimas en León

El director del despacho jurídico deberá pagar más de 10 millones de pesos por multa y reparación de daños

Dan 238 Años de Cárcel a Edgar 'N' por Fraude Inmobiliario a 28 Víctimas en LeónDan 238 Años de Cárcel a Edgar 'N' por Fraude Inmobiliario a 28 Víctimas en León. Foto: N+

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Anteriormente Edgar Francisco ’N’ ya había recibido una sentencia de mil 18 años de cárcel, ya son 135 víctimas que han recibido justicia.

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