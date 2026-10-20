Dan 238 Años de Cárcel a Edgar 'N' por Fraude Inmobiliario a 28 Víctimas en León

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una nueva sentencia de 238 años de prisión contra Edgar Francisco ’N’, director del despacho jurídico Punto Legal, en León.

Esto por defraudar a 28 víctimas mediante la supuesta venta de inmuebles en remate bancario.

Además de la condena, se le impuso una multa de 248 mil 349 pesos, la suspensión de su cédula profesional y el pago de 9 millones 719 mil 900 pesos por reparación del daño.

Así como indemnizaciones por daño moral y afectaciones a la salud física y psicológica.

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Con esta nueva sentencia, suman 135 víctimas que han recibido justicia por el caso, mientras que otras 100 están a la espera de sus respectivos juicios.

Previamente, Edgar Francisco ’N’ había recibido una sentencia de mil 18 años de prisión.