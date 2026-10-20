Detienen a 9 Presuntos Integrantes de Célula Delictiva en Cadereyta, NL

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un grupo de personas presuntamente vinculadas con actividades criminales durante un operativo realizado el fin de semana en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Entre los detenidos se encuentra un supuesto líder del grupo, al que las autoridades relacionan con delitos de alto impacto, incluido el homicidio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, las detenciones se llevaron a cabo mediante dos intervenciones en distintos sectores del municipio. Aunque el operativo ocurrió durante el fin de semana, los resultados fueron dados a conocer públicamente horas después.

La primera intervención se realizó en las colonias Lomas de San Agustín y La Capilla, donde los elementos de seguridad detuvieron al menos a ocho personas, entre ellas dos mujeres. Posteriormente, las autoridades efectuaron una segunda intervención en la colonia Valle de los Encinos, donde fue detenido un adolescente de 17 años. Durante las acciones, los policías aseguraron tres armas cortas, tres vehículos, tres motocicletas, diversos envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y varios equipos telefónicos, los cuales podrían ser relevantes para las investigaciones correspondientes.

Según los primeros reportes de las autoridades estatales, los detenidos presuntamente estarían relacionados con actividades de sicariato y con hechos delictivos registrados en diferentes municipios de Nuevo León. Entre las localidades mencionadas se encuentran Cadereyta Jiménez, Allende y Montemorelos, así como San Nicolás de los Garza y Escobedo.

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La Secretaría de Seguridad estatal señaló que al grupo se le investiga por su probable participación en delitos de homicidio. Sin embargo, será necesario que las autoridades ministeriales integren las carpetas de investigación correspondientes para determinar la posible responsabilidad de cada una de las personas detenidas.

El aseguramiento de armas, vehículos, motocicletas y dispositivos telefónicos forma parte de los indicios que deberán ser analizados por las autoridades para establecer si existe una relación entre los detenidos y otros hechos delictivos ocurridos en la entidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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