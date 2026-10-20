Seguridad

Detienen a 9 Presuntos Integrantes de Célula Delictiva en Cadereyta, NL

Los detenidos estarían relacionados con homicidios en varios municipios de Nuevo León

Cae Grupo Armado tras Persecución en Cadereyta, Nuevo LeónCaen varios sospechosos tras operativo en Cadereyta.Foto: Fuerza Civil

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Fuerza Civil detuvo a varias personas y aseguró armas, vehículos y presunta droga.

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