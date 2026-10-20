Dos Generadores de Violencia Abatidos Deja Enfrentamiento Entre Militares y Civiles en Navolato

Dos generadores de violencia abatidos fue el saldo de un un intenso enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados registrado la noche del lunes y madrugada de este martes 20 de octubre en la sindicatura de "La Palma" municipio de Navolato.

Los datos preliminares indican que civiles armados a bordo de al menos una camioneta agredieron a balazos al personal militar cuando las fuerzas armadas patrullaban por calles de la sindicatura, por lo que se inició un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos y que causó tensión en los vecinos de la comunidad ante los fuertes estruendos de las detonaciones de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 'El Marce' tras Sobrevivir a Balazo en la Cabeza

La unidad en la que viajaban los presuntos delincuentes quedó varada con decenas de impactos de bala en cristales y carrocería en la esquina de las calles Primera y Justo Sierra de la colonia Fidel Gutiérrez, sitio que fue asegurado por las autoridades ya que además de los cuerpos de los abatidos, se localizaron armas de fuego y equipo táctico al interior de la camioneta.

Hasta este momento se desconoce la identidad de los civiles abatidos y se descartaron militares lesionados luego de la intensa balacera.