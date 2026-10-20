Seguridad

Dos Generadores de Violencia Abatidos Deja Enfrentamiento Entre Militares y Civiles en Navolato

Presuntamente los civiles armados iban a bordo de una camioneta atacando a balazos al personal militar cuando realizaban labores de patrullaje

Dos Generadores de Violencia Abatidos Deja Enfrentamiento Entre Militares y Civiles en Navolato.Dos Generadores de Violencia Abatidos Deja Enfrentamiento Entre Militares y Civiles en Navolato. Foto: N+

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La unidad en la que viajaban los presuntos delincuentes quedó varada con decenas de impactos de bala en cristales y carrocería.

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