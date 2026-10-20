Dos Generadores de Violencia Abatidos Deja Enfrentamiento Entre Militares y Civiles en Navolato

Dos generadores de violencia abatidos fue el saldo de un un intenso enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados registrado la noche del lunes y madrugada de este martes 20 de octubre en la sindicatura de "La Palma" municipio de Navolato.
Los datos preliminares indican que civiles armados a bordo de al menos una camioneta agredieron a balazos al personal militar cuando las fuerzas armadas patrullaban por calles de la sindicatura, por lo que se inició un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos y que causó tensión en los vecinos de la comunidad ante los fuertes estruendos de las detonaciones de arma de fuego.
La unidad en la que viajaban los presuntos delincuentes quedó varada con decenas de impactos de bala en cristales y carrocería en la esquina de las calles Primera y Justo Sierra de la colonia Fidel Gutiérrez, sitio que fue asegurado por las autoridades ya que además de los cuerpos de los abatidos, se localizaron armas de fuego y equipo táctico al interior de la camioneta.
Hasta este momento se desconoce la identidad de los civiles abatidos y se descartaron militares lesionados luego de la intensa balacera.