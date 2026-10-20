Salud

¿Qué Es la Enfermedad de Newcastle que Afecta a Aves? Así se Transmite a Humanos

Las autoridades suspendieron la importación de productos avícolas provenientes de Brasil

¿Qué Es la Enfermedad de Newcastle? Así se Transmite a HumanosAsí se Transmite la Enfermedad de Newcastle en Humanos. Foto: Reuters

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México toma medidas: se suspende la importación de aves de Brasil por brote de Newcastle.

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