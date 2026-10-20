¿Qué Es la Enfermedad de Newcastle que Afecta a Aves? Así se Transmite a Humanos

Ante la suspensión de las importaciones de productos avícolas provenientes de Brasil, anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), surgen preguntas sobre la enfermedad de Newcastle y sus posibles efectos en los humanos.

La enfermedad de Newcastle es una infección viral altamente contagiosa que afecta a diversas especies de aves domésticas y silvestres, entre ellas pollos, gallinas y guajolotes. De acuerdo con Senasica, el virus puede transmitirse por contacto directo con aves infectadas o mediante sus secreciones y excreciones, así como por objetos contaminados.

En cuanto a las personas, el riesgo es bajo. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) señala que la enfermedad puede causar conjuntivitis, aunque suele ser leve y limitada. Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), indica que las infecciones humanas son muy raras.

Senasica también ha señalado que la enfermedad no se transmite a los seres humanos por consumir productos avícolas.

La medida preventiva se anunció después de que las autoridades brasileñas confirmaran, el 18 de octubre de 2026, un foco de la enfermedad de Newcastle en una granja ubicada en el estado de Santa Catarina.

Como parte de las medidas sanitarias, Senasica suspendió el ingreso de productos de origen brasileño, entre ellos:

Carne de aves.

Huevos fértiles y pollos de hasta tres días de edad.

Aves vivas.

La suspensión permanecerá vigente mientras las autoridades mexicanas reciben y evalúan información zoosanitaria sobre las medidas implementadas por las autoridades brasileñas para atender y controlar el brote.