Nueva Atención contra Cáncer de Mama Reduce Tiempo para Inicio de Tratamiento en México

El nuevo modelo de atención contra el cáncer de mama, implementado en el Hospital Oncológico de la Mujer de la Ciudad de México, acorta en 10 días el promedio internacional en la atención de esta enfermedad, indicó Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar.

En la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que en el ámbito mundial, el inicio del tratamiento siempre es superior a los 40 días, mientras que el modelo en el hospital de ‘La Pastora’ de la CDMX es de alrededor de 30 días en promedio.

Al explicar cómo funciona, dijo que en el día número 1, la paciente acude a una valoración médica y se le realizan los estudios diagnósticos necesarios.

Ese mismo día, añadió, se define si se trata de un caso de seguimiento o si es necesario realizar una biopsia, y en caso de que se necesite, se toma también ese día.

“En máximo 14 días, las mujeres ya cuentan con resultado de patología y eso permite iniciar el tratamiento antes de 30 días (…) En la literatura internacional, el inicio del tratamiento del cáncer de mama es siempre superior a los 40 días, con lo cual este modelo acorta 10 días en promedio el inicio de la atención del cáncer”, manifestó.

En el marco de los primeros 200 del hospital, Svarch Pérez comentó que la unidad médica funciona bajo un esquema de acto único, es decir, en un mismo espacio físico se integran todos los procesos necesarios, desde la detección, el diagnóstico, el tratamiento y hasta el acompañamiento integral.

Sobre ese último, destacó que “es uno de los elementos de mayor éxito que tiene el modelo de ‘La Pastora’ y el cual estaremos trabajando para poder llevar a todos los rincones de nuestro país”.

El funcionario indicó que el hospital cuenta con dos quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncológica; 22 camas de hospitalización, así como 20 sillones para quimioterapia.

Además, para el acompañamiento, se ofrece psicología especializada, cuidados paliativos, clínica del dolor y yoga terapéutico preintervención. Próximamente, tendrá albergue, jardín de niños, talleres para formación laboral, entre otros, indicó.

El titular del IMSS Bienestar dio a conocer que en los primeros 200 días suman más de 11 mil mujeres atendidas, 800 cirugías, mil 500 hospitalizaciones, 2 mil mastografías con Inteligencia Artificial (IA), 2 mil 800 urgencias oncológicas, 9 mil consultas especializadas y mil quimioterapias.

También indició que 551 mujeres están en tratamiento por cáncer y remisión: 389 por cáncer de mama, 99 de cuello uterino, 29 de endometrio, 34 de ovario y otros por patologías de vulva y secundario en ganglios.

Añadió que el nuevo modelo se rige bajo los principios del humanismo, la gratuidad total y la excelencia científica.

SPB