Salud

Nueva Atención contra Cáncer de Mama Reduce Tiempo para Inicio de Tratamiento en México

El IMSS Bienestar destaca que el modelo en el hospital ‘La Pastora’ permite iniciar la oferta terapéutica antes de 30 días

Hospital Oncológico de la Mujer "La Pastora" durante inauguración en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoHospital Oncológico de la Mujer "La Pastora" durante inauguración en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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