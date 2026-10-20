Choque de Cinco Tráileres Deja Un Muerto y Un Herido en Sabinas Hidalgo, NL

Un hombre perdió la vida y otra persona resultó lesionada tras un choque múltiple en el que se vieron involucrados cinco tráileres sobre la carretera libre a Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El accidente fue reportado en el kilómetro 86 de la mencionada vía, a la altura del ejido San Blas, donde varias unidades de carga colisionaron, provocando que una de ellas terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, una aparente dormitada por parte de uno de los conductores habría provocado el percance, que movilizó a elementos de auxilio y cuerpos de emergencia hasta el lugar de los hechos.

Tras recibir el reporte, rescatistas y paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para brindar atención a las personas involucradas y realizar las labores correspondientes. A su llegada, los socorristas confirmaron el fallecimiento de uno de los hombres, quien quedó sin vida a consecuencia del impacto. Asimismo, una persona que sobrevivió al accidente resultó lesionada y recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada al Hospital General de Sabinas Hidalgo para su valoración médica.

Las imágenes del percance mostraron una de las unidades de carga volcada, con las llantas hacia arriba, mientras los vehículos involucrados permanecían sobre la carretera, complicando la circulación en este tramo de la vía federal. Debido a la magnitud del accidente, las autoridades implementaron restricciones en los carriles para permitir que los cuerpos de emergencia trabajaran de manera segura, además de facilitar las maniobras para retirar los tráileres siniestrados.

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Se informó que las afectaciones viales podrían prolongarse durante varias horas, mientras se realizaban las labores para retirar las unidades y el cuerpo de la persona fallecida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron el choque múltiple. Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas del accidente, mientras continúan las labores para restablecer la circulación en la zona afectada.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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