Accidentes

Choque de Cinco Tráileres Deja Un Muerto y Un Herido en Sabinas Hidalgo, NL

Las autoridades realizarán maniobras para retirar los vehículos siniestrados y liberar la circulación en la carretera libre a Laredo

Accidente en el kilómetro 86 deja un muerto y un lesionadoDormitada provoca choque de tráileres.Foto: Auxilio Vial La Gloria

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Autoridades trabajan para liberar la carretera a Laredo en Nuevo León

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