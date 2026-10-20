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Estadounidenses Desconfían que Trump Reconozca Resultados de Elecciones de Medio Mandato

El presidente republicano ha criticado la fiabilidad del sistema electoral al afirmar que existe "mucho fraude"

Donald Trump, presidente de EUA, durante su vista a KansasDonald Trump, presidente de EUA, durante su vista a Kansas. Foto: Reuters | Archivo

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¿Aceptará Trump una derrota republicana? Solo el 28% de los estadounidenses confía en que lo hará. Descubre más sobre la desconfianza en las elecciones de noviembre.

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