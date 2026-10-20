Marco Rubio Reconoce Retraso en Entrega de Interceptores a Ucrania

En medio de un cruce de señalamientos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció una demora en la entrega de interceptores de proyectiles para Ucrania.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense negó que esta situación tenga un cariz político y sea deliberada para perjudicar a Kiev, en su guerra frontal contra Rusia.

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", respondió Rubio en Bombay al ser cuestionado por un lote cuya entrega, según la pregunta, está pendiente de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Rubio aseguró que "no ha habido ninguna directiva política deliberada para perjudicar a Ucrania" y rechazó también que Washington esté negando información de alerta sobre ataques.

La respuesta viene luego de que Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, acusara a la administración de Donald Trump de retrasar adrede la entrega de misiles interceptores indispensables para repeler los ataques rusos.

Además, Rubio enfatizó que Trump está "frustrado" por las declaraciones de Zelenski. "No le gusta que lo culpen de cosas que no son ciertas, como eso de que, de alguna forma, ordenó que se interrumpiera el suministro de inteligencia. Eso no es cierto".

Por su parte, en su conversación de este martes, Zelenski dijo haber transmitido a Marco Rubio que los interceptores de misiles balísticos "son necesarios para proteger vidas".

ICM