Internacional

Marco Rubio Reconoce Retraso en Entrega de Interceptores a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos negó que esta situación sea de carácter político

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados UnidosMarco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Reuters

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