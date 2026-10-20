Zelenski Acusa a EUA de Retrasar Entrega de Misiles Interceptores a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Estados Unidos de retrasar intencionalmente la entrega de misiles interceptores que su país necesita para resguardarse de los ataques rusos, antes de un esperado encuentro este martes en Oslo con un representante de Donald Trump.

Las relaciones entre Kiev y Washington se han tensado sobre la ayuda militar y la entrega de información de inteligencia, luego de que Zelenski afirmara el lunes que Ucrania no recibió alertas tempranas de los últimos ataques rusos con misiles contra plantas energéticas en la capital.

El líder ucraniano aseguró a senadores estadounidenses que "el Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados" por países europeos para Ucrania.

Sostuvo que los misiles están listos y que "ya podrían estar en Ucrania (...) pero lamentablemente aún no hay aprobación". Según él, el lote "está a la espera de la firma de (Pete) Hegseth", el secretario de Defensa estadounidense.

Zelenski afirmó también que las tropas ucranianas se están viendo obstaculizadas porque los sistemas de los satélites estadounidenses que se usan en el campo de batalla están funcionando a menor velocidad, lo cual entorpece la coordinación de ataques de drones contra las fuerzas rusas.

Este martes, el dirigente ucraniano agregó que ha hablado del tema con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Según Zelenski, le dijo a Rubio que el sistema Starshield "tiene que ser restaurado", y que los interceptores de misiles balísticos "son necesarios para proteger vidas".

Estados Unidos negó previamente que hubiera modificado la entrega de inteligencia a Ucrania y haber reducido la velocidad en las redes satelitales.

Ucrania acusó la semana pasada a Estados Unidos de reducir deliberadamente la velocidad de este sistema satelital perteneciente a la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que el presidente Donald Trump criticara los bombardeos ucranianos contra refinerías rusas.

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores. También usa Starlink para fines civiles.

Las autoridades ucranianas afirmaron la semana pasada que no pudieron advertirle a los civiles de ataques inminentes con misiles y drones hasta después de que esos proyectiles impactaran.

Por su parte, Trump dijo el lunes que aceptaría una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de reunirse con él y el líder chino, Xi Jinping, para hablar de la guerra en Ucrania.

La cita podría celebrarse durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

En tanto, el emisario Steve Witkoff viajará a Oslo para hablar este martes con Zelenski y también con los líderes de Noruega y Finlandia, indicó el ejecutivo noruego.

En el encuentro participará igualmente el yerno de Trump y habitual interlocutor con Ucrania, Jared Kushner, pero en remoto.

"El objetivo es encarrilar los esfuerzos diplomáticos, de manera más constructiva", dijo el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

Según el medio estadounidense Axios, Witkoff irá posteriormente a Rusia para encontrarse con Putin.

Con información de AFP

ASJ