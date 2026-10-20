Internacional

Zelenski Acusa a EUA de Retrasar Entrega de Misiles Interceptores a Ucrania

Las relaciones entre Kiev y Washington se han tensado sobre la ayuda militar y la entrega de información de inteligencia

ZelenskiEl dirigente ucraniano agregó que ha hablado del tema con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Foto: Reuters.

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