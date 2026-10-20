Internacional

Casa Blanca Impide de Nuevo que CNN Viaje con Trump en el Air Force One

La negativa se da en medio de la ofensiva del mandatario republicano contra medios críticos

Casa Blanca Impide de Nuevo que CNN Viaje con Trump en el Air Force OneEl presidente de EUA, Donald Trump, desciende del Air Force One. Foto: Reuters / Archivo

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