Casa Blanca Impide de Nuevo que CNN Viaje con Trump en el Air Force One

La Casa Blanca volvió a impedir este martes que un equipo de CNN viajara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One, el avión presidencial, en medio de la ofensiva del mandatario contra medios críticos.

El conflicto escaló el 18 de septiembre, cuando Trump anunció en una publicación en redes sociales, sin aviso previo, que prohibía el acceso a la Casa Blanca a reporteros de CNN, MS NOW y Politico, cuya cobertura criticó por considerarla falsa.

El pool televisivo de la Casa Blanca, el grupo rotativo de medios que cubre al presidente en espacios reducidos y comparte la información con el resto, respondió al veto. Las cinco cadenas que lo integran (ABC, CBS, CNN, FOX y NBC) suspendieron su cobertura de Trump. La prohibición duró varios días y se levantó después de que un juez concediera a los tres medios un alivio temporal, tras lo cual el pool retomó su trabajo.

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Posteriormente, el Departamento de Justicia informó que investiga si esa suspensión de cobertura violó la ley antimonopolio. Su portavoz, Emily Covington, señaló que los boicots de grupo entre competidores empresariales podrían infringir la legislación estadounidense.

"La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas organizaciones de noticias han violado las leyes antimonopolio", manifestó Covington.

Jose Zamora, director regional para América del Comité para la Protección de los Periodistas, criticó la decisión del gobierno de investigar.

"El gobierno no debería usar investigaciones antimonopolio para intimidar a medios que defienden el acceso de la prensa", escribió Zamora en la red social X.

En el frente judicial, el juez federal Timothy Kelly, a quien el propio Trump nominó al cargo, bloqueó los vetos de forma temporal el 24 de septiembre, a petición de las tres cadenas, que presentaron una demanda conjunta en Washington. Esa orden vencía el martes, y Kelly dictó entonces una medida cautelar —resolución que mantiene la situación vigente mientras se resuelve el juicio— sin fecha de vencimiento. El juez consideró probable que CNN, MS NOW y Politico ganen el caso, ratificó que se vulneró su derecho al debido proceso y coincidió además con su argumento de que el veto violó la libertad de expresión.

Kelly rechazó que el veto respondiera a objetivos de política pública, como la protección de la seguridad nacional, y sostuvo que obedeció a la convicción de Trump de que la cobertura de esos medios es inexacta y sesgada, lo que constituye una discriminación ilegal por punto de vista: una acción del gobierno contra cierto tipo de cobertura que no le agrada. Precisó que su decisión no implica que las preocupaciones de Trump sobre la exactitud y la imparcialidad de la prensa sean infundadas, ni que el gobierno carezca de herramientas cuando busca proteger la seguridad nacional ante la divulgación ilegal de información clasificada.

El juez señaló además que la Casa Blanca no advirtió a los demandantes que podían perder sus credenciales de acceso permanente —las que permiten a los periodistas que cubren la Casa Blanca entrar a sus instalaciones sin pedir autorización cada vez— antes de la publicación del 18 de septiembre. La prohibición afectaba a 78 reporteros de los tres medios.

La Casa Blanca calificó la decisión de equivocada y adelantó que apelará. Sostuvo que los medios no deben exigir un lugar en el Despacho Oval y que pueden informar desde el exterior. El gobierno pidió a Kelly suspender su resolución mientras se resuelve la apelación, pero el juez consideró que no había razones que lo justificaran. El Departamento de Justicia, que defiende al gobierno en el caso, argumentó que el acceso a la Casa Blanca es un privilegio y no un derecho, y que el presidente puede imponer vetos para proteger la seguridad nacional y frenar la desinformación. Theodore Boutrous Jr., abogado de los tres medios, celebró el fallo.

La orden de Kelly no aborda si Trump puede excluir a los tres medios del pool.

El caso se suma a otros choques de la administración de Trump con la prensa, entre ellos la reducción del acceso de los periodistas al Pentágono, los conflictos con The Wall Street Journal, The Associated Press y The New York Times, y el uso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra cadenas de televisión.

Con información de agencias.

CT