Muere Trabajador de Empresa de Producción de Pollo al Caer a un Molino en Celaya, Guanajuato

Un trabajador de una empresa producción de pollo cayó dentro de un molino con alimento de soya y casi de manera instantánea murió ahogado.

El accidente ocurrió la tarde de este lunes en el interior de la empresa ubicada en la esquina del Eje Clouthier y la calle Concepción Beistegui en la colonia Valle del Real en Celaya.

Presuntamente la víctima de aproximadamente 40 años, cayó cuando trabajaba en el manejo del producto, que es muy fino lo que le impidió respirar.

Personal de seguridad de la empresa trató de ayudarlo pero no fue posible salvarle la vida, lo que finalmente provocó que la planta parara operaciones y fuera clausurada de manera parcial.

Autoridades de diversas corporaciones arribaron al lugar, después de que se diera a conocer el accidente a la Central de Emergencias 911.

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Elementos de rescate lograron extraer al trabajador y Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladó el cuerpo a que se le practique una necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

La coordinación de Protección Civil y Bomberos analiza si la empresa es acreedora a una sanción por los hechos.