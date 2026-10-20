Accidentes

Muere Trabajador de Empresa de Producción de Pollo al Caer a un Molino en Celaya, Guanajuato

Compañeros trataron de apoyarlo pero no fue posible salvarle la vida, por lo que la planta fue clausurada de manera parcial

Muere Trabajador de Empresa de Producción de Pollo al Caer a un Molino en Celaya, Guanajuato.Muere Trabajador de Empresa de Producción de Pollo al Caer a un Molino en Celaya, Guanajuato. Foto: N+

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Autoridades investigan los hechos para sancionar al lugar o deslindar de responsabilidades.

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