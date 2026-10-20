Sociedad

Así Luce el Campo de Cempasúchil en el Ejido La Libertad en Tamaulipas

En el sitio, los visitantes pueden adquirir flores directamente con el productor, quien además ha habilitado un espacio para que las personas recorran el lugar

Florece Campo de Cempasúchil en el Ejido La Libertad, en Ciudad VictoriaFlorece Campo de Cempasúchil en el Ejido La Libertad, en Ciudad Victoria. Foto: N+

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El Ejido La Libertad se llena de vida con cempasúchil y girasoles.

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