Así Luce el Campo de Cempasúchil en el Ejido La Libertad en Tamaulipas

Ante la cercanía del Día de Muertos, el campo de flores de El Ejido La Libertad, en Ciudad Victoria, comienza a llenarse de color con la floración de cempasúchil, girasoles y mano de león, que ofrecen un paisaje de tonalidades amarillas, naranjas, rosas y moradas.

Francisco Javier Estrada Ruiz, floricultor que desde hace tres décadas se dedica a la siembra de estas especies, señaló que cada año aumenta la demanda de cempasúchil, lo que ha convertido su sembradío en un atractivo para visitantes locales y de otros estados.

Explicó que recientemente recibió personas provenientes de Chiapas y San Fernando, quienes acudieron para conocer el campo y tomarse fotografías.

El lugar también es visitado por familias y personas que buscan escenarios naturales para sesiones fotográficas de quinceañeras, bodas, bautizos y otras celebraciones.

El sembradío se encuentra a aproximadamente 10 minutos del centro de Ciudad Victoria, sobre la carretera inter ejidal, justo en la entrada al Ejido La Libertad.

En el sitio, los visitantes pueden adquirir flores directamente con el productor, quien además ha habilitado un espacio para que las personas recorran el lugar y disfruten del paisaje durante esta temporada.