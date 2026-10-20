Muere Conductor Tras Volcar Camioneta con Reporte de Robo en Ensenada: Detienen a Copiloto

Un hombre murió tras la volcadura de una camioneta Ford Ranger que contaba con reporte de robo vigente, mientras que una mujer de 50 años fue detenida por su probable responsabilidad en la posesión del vehículo, informó la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:46 horas de este martes 20 de octubre, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, entre las calles Túnez y Godínez, en el fraccionamiento Villas del Rey II.

De acuerdo con el reporte policial, la unidad había sido detectada mediante un arco lector en las inmediaciones de Macroplaza del Mar. Durante el operativo de búsqueda, los agentes ubicaron la camioneta y le marcaron el alto, pero el conductor no se detuvo.

Momentos después, los oficiales encontraron el vehículo volcado sobre la misma avenida. En el interior estaba un hombre que no respondía al llamado de los agentes, mientras que una mujer que viajaba como acompañante logró salir de la unidad.

Bomberos y paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. La mujer presentó dolor de cabeza, aunque sus signos vitales se encontraban estables y no requirió traslado de emergencia.

Tras confirmar que la camioneta tenía reporte de robo vigente, los agentes detuvieron a la mujer, identificada como Rosa ‘N’, de 50 años, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de vehículo robado.

La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes. La detenida quedó a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica.

Información Patricia Lafarga

APG