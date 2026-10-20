Accidentes

Muere Conductor Tras Volcar Camioneta con Reporte de Robo en Ensenada: Detienen a Copiloto

El vehículo fue localizado en Villas del Rey II, la acompañante quedó a disposición de la autoridad investigadora por la probable posesión de la unidad robada

Muere Conductor Tras Volcar Camioneta con Reporte de Robo en Ensenada: Detienen a CopilotoMuere Conductor Tras Volcar Camioneta con Reporte de Robo en Ensenada: Detienen a Copiloto | Foto: N+

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