Conductor Choca Contra Vehículo Estacionado y Vuelca en Los Viñedos de Torreón

La mañana de este martes se registró una volcadura sobre el bulevar Efraín López Sánchez, en la colonia Los Viñedos, a la altura de la Cerrada Las Palmas II.

El accidente ocurrió cerca de las 08:02 horas, cuando, de acuerdo con el reporte, un vehículo de color blanco se impactó contra otro en color gris que se encontraba estacionado en el lugar. La unidad en movimiento terminó volcada sobre la vialidad.

El conductor manifestó a las autoridades que el reflejo de los rayos del sol le impidió ver el vehículo estacionado, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera del automóvil y posteriormente perdiera el control hasta terminar volcado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del percance, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Al lugar acudieron elementos de diferentes corporaciones para tomar conocimiento de lo sucedido, realizar las diligencias correspondientes y atender el reporte del accidente.