Accidentes

Conductor Choca Contra Vehículo Estacionado y Vuelca en Los Viñedos de Torreón

El accidente se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Efraín López Sánchez

El accidente se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Efraín López SánchezEl conductor manifestó que los rayos del sol le impidieron ver al vehículo estacionado. Foto: N+

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El conductor manifestó que los rayos del sol le impidieron ver al vehículo estacionado

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