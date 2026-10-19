Camioneta Choca Contra Casa Sobre la Carretera Matamoros-Torreón

Una camioneta en color gris, se impactó contra una vivienda durante la madrugada de este lunes, sobre la carretera Matamoros-Torreón, a la altura de la colonia Independencia, en el cruce con la calle Acatitla.

El accidente se reportó cerca de la 1:38 de la mañana de este lunes 19 de octubre. La unidad, que portaba placas del estado de Durango, era conducida por Guadalupe González, mientras que Leticia Vázquez fue identificada como propietaria del inmueble afectado por el impacto.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos, corporaciones policiacas, peritos y personal de la Cruz Roja, quienes atendieron la situación y realizaron las labores correspondientes para evaluar los posibles riesgos derivados del percance.

Como medida preventiva, las autoridades delimitaron el área para evitar otro incidente y garantizar la seguridad en el sector mientras se atendía el reporte. De acuerdo con el informe oficial, no se registraron personas lesionadas y la situación quedó bajo control.