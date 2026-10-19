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Camioneta Choca Contra Casa Sobre la Carretera Matamoros-Torreón

El accidente se registró durante la madrugada a la altura de la colonia Independencia

El accidente se registró durante la madrugada a la altura de la colonia IndependenciaAutoridades delimitaron el área para evitar otro incidente y garantizar la seguridad en el sector. Foto: Protección Civil

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Autoridades delimitaron el área para evitar otro incidente y garantizar la seguridad en el sector

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