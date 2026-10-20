La mañana de este martes, un tráiler fue embestido por el tren en las vías ferroviarias que se encuentran a la entrada del Fraccionamiento Los Álamos, en Gómez Palacio, Durango.

El conductor del tractocamión, identificado como Carlos Alvarado, circulaba con la unidad vacía. Había salido de un establo ubicado en Gómez Palacio y se dirigía hacia Cuencamé cuando ocurrió el accidente. Afortunadamente, el operador no sufrió lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con la información, el tráiler intentó ganarle el paso al tren de Ferromex, que arrastraba ocho vagones, pero terminó siendo embestido en la parte trasera de la caja, lo que ocasionó daños materiales en la unidad de carga.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Tránsito y Bomberos arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las labores correspondientes.