Accidentes

Tren Embiste a Tráiler que Intentaba Granarle el Paso en Gómez Palacio, Durango

El accidente se registró en las vías que se encuentran en la entrada del Fraccionamiento Los Álamos

El accidente se registró en las vías que se encuentran en la entrada del Fraccionamiento Los ÁlamosEl tráiler habría intentado ganarle el paso al tren en Gómez Palacio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tráiler habría intentado ganarle el paso al tren en Gómez Palacio

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+