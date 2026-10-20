Seguridad

Captan a Menor Robando Máscara de Decorativa de Halloween en Casa de Apodaca, Nuevo León

El video muestra cómo el joven pasó varias veces frente a la vivienda antes de acercarse, tomar una máscara y huir del lugar

Menor queda grabado llevándose una máscara de HalloweenCámaras captan robo de máscara en una vivienda de Apodaca.Foto: Lo que pasa en Hacienda las Margaritas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un menor fue captado por cámaras de seguridad cuando tomó una máscara de la decoración exterior de una casa en la colonia Hacienda Las Margaritas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+