Captan a Menor Robando Máscara de Decorativa de Halloween en Casa de Apodaca, Nuevo León

Un menor de edad fue captado por cámaras de seguridad cuando presuntamente se llevó una máscara que formaba parte de una decoración de Halloween instalada en el exterior de una vivienda de la colonia Hacienda Las Margaritas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos quedaron registrados en video por una cámara de vigilancia de la propiedad, donde los habitantes habían colocado diversos adornos alusivos a la celebración en la parte exterior de su domicilio.

En las imágenes se observa al menor pasar en varias ocasiones frente a la casa, mientras aparentemente observa la decoración que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, el joven se acerca cada vez más a la casa hasta quedar junto a los adornos y toma una máscara.

Después de apoderarse del objeto, el menor se retira del sitio y huye con el objeto, mientras la cámara continúa registrando sus movimientos.

Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre la identidad del menor, ni se ha precisado si los habitantes de la casa presentaron alguna denuncia ante las autoridades por lo ocurrido.

Con información de Luis Beza/ Noticias N+

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