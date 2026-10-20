Seguridad

Detienen a Dos Servidores Públicos por Presunto Robo y Secuestro Exprés en Tijuana, BC

Los hechos investigados ocurrieron en agosto de 2022, las víctimas habrían sido despojadas de sus pertenencias y privadas de la libertad

Detienen a Dos Servidores Públicos por Presunto Robo y Secuestro Exprés en Tijuana, BCDetienen a Dos Servidores Públicos por Presunto Robo y Secuestro Exprés en Tijuana, BC | Foto: FGR

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