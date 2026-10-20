Detienen a Dos Servidores Públicos por Presunto Robo y Secuestro Exprés en Tijuana, BC

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos identificados como José ‘N’ y César ‘N’, por su probable participación en los delitos de robo agravado y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos ocurridos en Tijuana.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, los hechos se registraron en agosto de 2022, cuando las víctimas viajaban en un vehículo y presuntamente fueron interceptadas por los dos hombres, quienes las habrían despojado de sus pertenencias mediante violencia física y moral.

Posteriormente, una de las víctimas habría sido trasladada al interior de su departamento, donde presuntamente fue golpeada y obligada a entregar una mochila que contenía dinero en efectivo.

La investigación señala que, después del robo, las víctimas fueron subidas a diferentes vehículos, donde habrían sido privadas de la libertad y sometidas a violencia física y psicológica. Finalmente, fueron abandonadas en la vía pública.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, obtuvo las órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial correspondiente por la probable participación de ambos hombres en los delitos señalados.

La FGR indicó que las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

APG