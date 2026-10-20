Seguridad

Desconocido Agrede a Adulto Mayor Durante Presunto Intento de Asalto en Matamoros

Un video difundido en redes sociales muestra la agresión contra un hombre que caminaba con ayuda de un bastón

Desconocido Agrede a Adulto Mayor Durante Intento de Asalto en MatamorosAgreden a Adulto Mayor Durante Presunto Intento de Asalto en Matamoros. Foto: Cruz Verde Matamoros

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Impactante video muestra a un adulto mayor agredido en Matamoros durante un intento de asalto. Vecinos exigen mayor seguridad en la colonia Puerto Rico.

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