Desconocido Agrede a Adulto Mayor Durante Presunto Intento de Asalto en Matamoros

A través de redes sociales se ha difundido un video en donde se puede observar cómo un adulto mayor fue víctima de una agresión y presunto intento de asalto en la colonia Puerto Rico de Matamoros. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas de la mañana en el cruce de las calles San Juan y Germán, cuando la víctima fue atacada por un sujeto mientras se dirigía a su trabajo.

Según la información disponible, el hombre caminaba apoyado en un bastón con rumbo a una tienda ubicada sobre la avenida Constituyentes, donde labora como viene viene. Durante el incidente, el agresor lo golpeó presuntamente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Se informó que el responsable no logró obtener ningún objeto de valor, debido a que el adulto mayor llevaba su morral vacío. El caso ha generado indignación entre vecinos y ciudadanos, quienes piden mayor vigilancia en el sector para prevenir este tipo de hechos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Matamoros, Eduardo Jeu Silva Capistrán, habló sobre el caso del adulto mayor que fue golpeado en la colonia Puerto Rico, cuyo video se ha viralizado en redes sociales.

El funcionario señaló la importancia de presentar las denuncias correspondientes y aseguró que se está reforzando la seguridad en el sector donde ocurrieron los hechos.