Seguridad

Incendio en Ecatepec Hoy: Reportan Muerte de Adulto Mayor en Colonia La Florida

Elementos de emergencias acudieron al sitio

Incendio en Ecatepec hoySe registró un incendio en Ecatepec, donde murió una persona de la tercera edad. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+