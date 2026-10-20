Incendio en Ecatepec Hoy: Reportan Muerte de Adulto Mayor en Colonia La Florida

Un hombre de la tercera edad murió durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia La Florida, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Vecinos de la zona observaron las llamas en la casa y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Bomberos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a las casas cercanas. Una vez controlada la emergencia, ingresaron al domicilio y localizaron al hombre sin vida en una de las habitaciones.

Tras el hallazgo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegó al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo comenzó el incendio.

Vecinos señalaron que conocían al hombre, quien presuntamente se dedicaba a cuidar una vivienda de la zona.

FBPT