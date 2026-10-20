Otro Posible Ciclón Acecha a México: ¿Cómo Se Llamará la Siguiente Tormenta en el Pacífico?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) activó la vigilancia de una perturbación tropical que podría convertirse en ciclón esta misma semana en el océano Pacífico, por lo que en N+ te informamos qué nombre llevaría en caso de evolucionar a tormenta.

La actividad ciclónica en este litoral ha sido muy intensa en las últimas semanas; en lo que va de la temporada 2026 se han formado 19 sistemas con nombre, a diferencia del Atlántico donde solo se han desarrollado nueve.

Esa situación se debe a varios factores, principalmente al evento climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico, lo que se convierte en una especie de combustible para los ciclones.

En esta cueca oceánica, se formaron recientemente cinco huracanes seguidos: Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy, todos ellos mayores, es decir de categoría de 3 o más en la escala Saffir-Simpson.

Otro posible ciclón

Ahora, la Conagua previó la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, que tiene 90% de posibilidad de convertirse en un ciclón tropical en 48 horas.

En una infografía, informó que se localiza a 580 km al sur-suroeste de Puerto Chiapas y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 km/h.

Dependiendo de a velocidad de sus vientos, este sistema podría evolucionar primero en una depresión tropical y si sigue fortaleciéndose podría convertirse en una tormenta. Si esto sucede llevaría el nombre de Vance.

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Temporada de ciclones en el Pacífico

Para la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, que empezó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, se previó la formación de entre 18 y 21 sistemas.

Hasta el momento suman 19, por lo que aún faltarían dos más, aunque el pronóstico podría rebasarse.

De los ciclones que se han desarrollado en este litoral, nueve han sido tormentas tropicales: Amanda, Boris, Cristina, Dougla, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert.

Dos han sido huracanes menores (categorías 1 o 2): Fausto y Marie; y ocho huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5): Genevive, Karina, Lowell, Odalys, Polo, Rachel, Simon y Trudy.

La intensidad de los ciclones fue aumentando mientras comenzó la intensificación de El Niño.

SPB